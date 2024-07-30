Бывший "азовец"* приказал расстреливать поджигателей военных машин

Командир третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), бывший боевик "Азова"* Олег Романов заявил, что распорядился расстреливать поджигателей военных автомобилей, сообщили в украинском издании "Страна".
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