Паводковая обстановка в Иркутской области на 12 мая 2025

В ГУ МЧС по Иркутской области рассказали о сегодняшней ситуации с паводками. Напомним, 7 мая на севере области, в селе Токма Катангского района, поднялся уровень реки Непы, в тот день до отметки 490 сантиметров при опасном уровне 510.