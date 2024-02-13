Байден заявил об уверенности в принятии конгрессом законопроекта о помощи Киеву

Президент США Джо Байден во вторник, 13 февраля, заявил, что уверен в положительном результате голосования в палате представителей американского конгресса полного состава касаемо пакетного законопроекта о помощи Израилю и Украине.
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