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FiNE NEWS

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Журналистка Наташа Рей выиграла дело о клевете, связанном с Брижит Макрон

Французская журналистка Наташа Рей выиграла дело о клевете, в котором фигурировали жена президента Франции Брижит Макрон и её брат Жан-Мишель Тронье.

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