Старый европейский спутник ERS-2 упадет на Землю 19 февраля 2024-го

Спутник European Remote Sensing 2 запустили в апреле 1995 года во Французской Гвиане. Миссия заложила основы будущего европейского наблюдения за Землей и собрала ценные данные о поверхности суши, океанах и полярных шапках Земли.
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