Правительство Японии призывает покупателей СПГ подписывать долгосрочные соглашения

ТОКИО (ИА Реалист). Правительство Японии просит импортеров сжиженного природного газа заключать новые долгосрочные соглашения о поставках СПГ в рамках усилий по повышению энергетической безопасности, сообщает агентство Bloomberg.
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