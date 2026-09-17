Популярный электрический кроссовер Galaxy EX5 станет лучше: 800 вольт, 333 л.с., задний привод и новые системы помощи водителю

Премьера — уже 23 сентября Geely анонсировала премьеру рестайлинговой версии электрического кроссовера Galaxy E5 (в России и Белоруссии он известен как Galaxy EX5) — машину официально представят 23 сентября.
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