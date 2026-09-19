Инсульт подкосил, но не сломил: как жил и умер актёр «Кадетства» Куликов

В возрасте 76 лет остановилось сердце Аркадия Анатольевича Куликова. Заслуженный артист Российской Федерации, ветеран Тверского государственного театра кукол и, пожалуй, один из колоритных эпизодических актеров российского кино, ушел после продолжительной борьбы с недугом.
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