Инсульт подкосил, но не сломил: как жил и умер актёр «Кадетства» Куликов

В возрасте 76 лет остановилось сердце Аркадия Анатольевича Куликова. Заслуженный артист Российской Федерации, ветеран Тверского государственного театра кукол и, пожалуй, один из колоритных эпизодических актеров российского кино, ушел после продолжительной борьбы с недугом.