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Татьяна Брухунова жутко обижена на то, что ее называют разлучницей

Татьяна Брухунова жутко обижена на то, что ее называют разлучницей

﻿﻿Светская львица Татьяна Брюхунова рассказала, что знала Петросяна до их развода. После заявления о том, что ее отношения с Евгением Петросяном продлились 12 лет, женщина вновь оказалась в центре общественного гнева.

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