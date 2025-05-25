Путин сказал Трампу по телефону нечто страшное. Америка задумалась

Известный экономист Михаил Хазин отметил необычное обстоятельство: спустя два дня после телефонного разговора между Путиным и Трампом, информация о нём не просочилась в СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Точку поставил «Искандер». Трамп перестал сражаться за Украину. Европа взвыла: она — следующий кандидат на раздел между сверхдержавами
- "Киев в ужасе": За Москву похоронили самые "жирные" цели. Эшелоны скорых. "Искандеры" уничтожили ракеты, угрожавшие столице России
- Начался бой за Одессу: Сопротивление горожан вышло из-под контроля
Свежие комментарии