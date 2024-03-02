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"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада

"Он прав": в Турции восхитились ответом Путина на дерзкий выпад Запада

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию© РИА Новости / Михаил Климентьев Читатели турецкого издания Haber 7 высоко оценили слова президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что опасные действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия.

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