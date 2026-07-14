В России жилищные выплаты военным хотят защитить от взыскания

Проценты и иные доходы, полученные в результате распоряжения этими средствами, под исполнительский иммунитет не подпадут Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение, запрещающее взыскивать выплаты на приобретение или строительство жилья, которые получают военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие и судьи.
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