Водительские права 27-летней жительницы Брянска нашли на свалке

Среди картофельных очистков и использованных предметов гигиены лежало водительское удостоверение. Помогите найти владелицу!На сортировочном комплексе в поселке Большое Полпино Брянской области работники регоператора обнаружили среди картофельных очистков и использованных предметов гигиены водительское удостоверение.
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