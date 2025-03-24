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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Водительские права 27-летней жительницы Брянска нашли на свалке

Водительские права 27-летней жительницы Брянска нашли на свалке

Среди картофельных очистков и использованных предметов гигиены лежало водительское удостоверение. Помогите найти владелицу!На сортировочном комплексе в поселке Большое Полпино Брянской области работники регоператора обнаружили среди картофельных очистков и использованных предметов гигиены водительское удостоверение.

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