Прошел городской конкурс ´Юный натуралист´.

22 мая текущего года согласно плану городской туриады школьников города Бобруйска на 2023-2024 учебный год состоялся городской конкурс ´Юный натуралист´ среди учреждений общего среднего образования города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии