Военный эксперт подполковник Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко поделился информацией о том, что киевский режим предпринимает попытки формирования ударных групп на купянском направлении с целью взятия ВС РФ в полукольцо.
Военный эксперт подполковник Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко поделился информацией о том, что киевский режим предпринимает попытки формирования ударных групп на купянском направлении с целью взятия ВС РФ в полукольцо.
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