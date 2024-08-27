Прокуратура наказала директора прикамской гимназии на фоне конфликта с мэром

Также прокуратура подала в суд на депутатов местной думы за бездействие.Прокуратура Пермского края оштрафовала директора гимназии и депутата думы от КПРФ Марину Зимину за задержки зарплат и отсутствие компенсации за просрочку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии