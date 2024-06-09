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Экс-россиянка Куличенко выиграла чемпионат США с рекордом

Экс-россиянка Куличенко выиграла чемпионат США с рекордом

На третьей попытке спортсменка взяла высоту 1,97 метра.Pr Scr youtube.com/@NCAAChampionships--> Легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство с российского на кипрское, выиграла студенческий чемпионат США (NCAA) в Пенсильвании.

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Комментарии
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александр муравьев
И что? Она Американка и зачем мне эта информация. Хернёй писаки занимаются.
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