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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области руководитель территориального отдела полиции вручил благодарственное письмо юной местной жительнице

Начальник отдела МВД России по городу Батайску полковник полиции Роман Стебловский вручил благодарственное письмо школьнице Эвелине Макеевой, благодаря бдительности которой удалось обнаружить двоих несовершеннолетних детей, пропавших накануне.

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