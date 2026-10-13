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ФСБ предотвратила атаку дронами на аэродром Воронежа

Для атаки на аэродром «Балтимор» была завербована россиянка, которая арендовала гараж в Воронеже и успела забрать девять дронов со взрывчаткой.

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