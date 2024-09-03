Суд в Петербурге обязал киллера вернуть деньги за выполненное убийство

Убийца вернёт 600 тысяч рублей, полученные за "чёрные" услуги.Судебный процесс по иску против наёмного убийцы Евгения Попова о взыскании 628 516 рублей, которые были получены в качестве оплаты за убийство бизнесмена, состоялся в Санкт-Петербурге.