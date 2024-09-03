Суд в Петербурге обязал киллера вернуть деньги за выполненное убийство

Убийца вернёт 600 тысяч рублей, полученные за "чёрные" услуги.Судебный процесс по иску против наёмного убийцы Евгения Попова о взыскании 628 516 рублей, которые были получены в качестве оплаты за убийство бизнесмена, состоялся в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Антон Долин* захотел поставить Россию на колени. Прозвучал ультиматум
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
- Вскрылась уловка мигрантов с пособиями: "Матери-одиночки" из Средней Азии получают больше русских
Свежие комментарии