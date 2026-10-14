Челябинский областной суд оставил в силе домашний арест лидера ОПГ «Махонинские» Александра Махонина, действующий до 24 октября, тогда как его брат Андрей остаётся в СИЗО.
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