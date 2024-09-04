Роберт Шварцман не исключил продолжения сотрудничества с Sauber

SauberРоссийско-израильский пилот Роберт Шварцман в 2024 году принял участие в Гран При Нидерландов Формулы 1 — молодой пилот сел за руль болида Kick Sauber C44 финна Валттери Боттаса в первой тренировке в Зандворте.
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