Роберт Шварцман не исключил продолжения сотрудничества с Sauber

SauberРоссийско-израильский пилот Роберт Шварцман в 2024 году принял участие в Гран При Нидерландов Формулы 1 — молодой пилот сел за руль болида Kick Sauber C44 финна Валттери Боттаса в первой тренировке в Зандворте.