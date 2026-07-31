Вика Цыганова: "Исходит из России патриотичное семейство Плющенко, купившее себе новую Родину "по скидке"

Яна Рудковская, генеральный директор и совладелица академии "Ангелы Плющенко", в интервью для "МУЗ-ТВ" рассказала о том, что вместе с мужем, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, они рассматривают возможность приобретения дома в Азербайджане.
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