В Мецаморе строят Metsamor Cinema Town — кинокомплекс с декорациями Парижа, Берлина и Константинополя.
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Сколько постоянных мест появится и кто оплатит содержание остаётся загадкой.