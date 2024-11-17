Главу правительства Михаила Мишустина попросили увеличить лимиты по семейной ипотеке. С этим к политику обратились первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелевы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще рядом парламентариев, выяснили «Известия».