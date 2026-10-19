То, что происходит сегодня во Франции, требует пересмотра аналитических категорий.
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Ещё одна революция во Франции?
Социализм поддерживал не только мир и стабильность внутри СССР, но и во всем мире. Поэтому выход из нарастающего кризиса для всего мира в восстановлении социализма в России.
Если по простому как видится ситуация - на всей планете происходят одинаковые процессы политического характера , дирижирует кто то определенно и он скрыт для широкого круга масс , это было ярко продемонстрировано при ковиде , некая группа финансистов и политиков дирижирует процессом в мире , формируя его по своим лекалам , и французам , как гражданам гордого и свободного мира , не зажатого репрессивными методами , это уже крайне надоело , пошел выплеск , лекала и формировка мира без желания на то граждан ни у кого получится , как бы кто этого не хотел. Придут новые Фидели и Че и сотрясут мошну олигархов , которые уже не видят берегов.