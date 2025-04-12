Келлог заявил, что не предлагал разделять Украину — 1143-й день СВО

Спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что не говорил в интервью британской газете The Times о возможности разделения Украины на зоны контроля между европейскими странами и Россией по примеру послевоенного Берлина.
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