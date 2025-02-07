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Сотрудники ФСБ поймали четырёх диверсанток, готовивших по заданию СБУ теракты в российских городах

Сотрудники ФСБ поймали четырёх диверсанток, готовивших по заданию СБУ теракты в российских городах

Сообщение Центра общественных связей ФСБ от 7.02.2025:"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресечена деятельность четырёх агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Отменить мароторий на смертную казнь и парочку таких ублюдочный рожь казнить!!!
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6 час.
Геннадий Хрипунов
Я не могу понять нашего руководства, почему они проявляют такую лояльность к таким выродкам, ублюдкам и чмошницам(кам), и почему Наш Народ России Должен и  Обязан их Кормить ? Проще было бы их при народе Расстрелять.
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6 час.
л
людмила
От таких мразей надо избавляться.
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28 мин.
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