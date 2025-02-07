Сотрудники ФСБ поймали четырёх диверсанток, готовивших по заданию СБУ теракты в российских городах

Геннадий Хрипунов

Я не могу понять нашего руководства, почему они проявляют такую лояльность к таким выродкам, ублюдкам и чмошницам(кам), и почему Наш Народ России Должен и Обязан их Кормить ? Проще было бы их при народе Расстрелять.