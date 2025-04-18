19 потешных доказательств того, что с детьми не соскучишься

Быть родителем — это увлекательная работа, полная креативных заданий и нетривиальных вызовов. Мамы и папы никогда не могут с точностью знать, что их малышу придет в голову именно сегодня, и в этом есть свой особый шарм.
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