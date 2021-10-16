США уже торгуются

Последние новостиПолитикаСША уже торгуютсяавтор - Мнение простого обывателя. Именно отдадут и спрашивать не будут, лишь бы США, было это выгодно.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай МакаровАмерская элита заслуживает только смерть и не более. Никакого нейтралитета с этой поганью.mark1970 Маргулан ТоксанбаевСмерть - слишком простой выход из сложной ситуации. Насчет нейтралитета - согласен абсолютно, но только не смерть для г[л]авнюков. Позор и моральное уничтожение - это будет высший пилотаж политиков РФ и КНР ...Николай МакаровСолидарен.Николай МакаровСолидарен.Комментировать
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