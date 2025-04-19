Минтруд запланирует убрать «стеклянный потолок» и «липкий пол» для женщин 

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Самое главное, чего я не увидела в проекте, — это базовые требования, связанные с прекращением насилия в отношении женщин, борьбой за право свободно распоряжаться своим телом, за возможность обеспечивать себя и своих детей, которые объединяют все женское движение в мире», — сказала Пушкина. Так что опять &quot;видимость&quot;. Все обман.
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