Сейчас женщины в России зарабатывают на 28% меньше мужчин Минтруд разработает стратегию по обеспечению гендерного равенства до 2030 года Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года, выяснил РБК.
Минтруд запланирует убрать «стеклянный потолок» и «липкий пол» для женщин
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Майя Majesty
«Самое главное, чего я не увидела в проекте, — это базовые требования, связанные с прекращением насилия в отношении женщин, борьбой за право свободно распоряжаться своим телом, за возможность обеспечивать себя и своих детей, которые объединяют все женское движение в мире», — сказала Пушкина. Так что опять "видимость". Все обман.
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14 час.
Михаил Васильев
Проснулись лоббисты фиминисток ...
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9 час.
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