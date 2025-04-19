Минтруд запланирует убрать «стеклянный потолок» и «липкий пол» для женщин 

Майя Majesty

«Самое главное, чего я не увидела в проекте, — это базовые требования, связанные с прекращением насилия в отношении женщин, борьбой за право свободно распоряжаться своим телом, за возможность обеспечивать себя и своих детей, которые объединяют все женское движение в мире», — сказала Пушкина. Так что опять "видимость". Все обман.