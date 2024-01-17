Да штош такое! Вчера гениальный поэт Рубинштейн, сегодня нобелевская писательница Алексиевич. Русская литература теряет лучших.
Хм, кучно пошло
Комментарии
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Иван
Сука! Туда ей идорога...
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18 час.
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Да штош такое! Вчера гениальный поэт Рубинштейн, сегодня нобелевская писательница Алексиевич. Русская литература теряет лучших.
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