Мылись в ее ванне и разбрасывали ее одежду: Рудковская в шоке с выходки своих домработниц

Яна Рудковская однажды в сети решила рассказать целую серию интересных историй о своем домашнем хозяйстве и призналась, что порой бывает очень нелегко справляться с большим особняком, потому что ты не можешь до конца доверять людям, которые на тебя работают.
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