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Новости Брянска

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Жители брянского приграничья смогут получать сигналы об атаках по рациям

Жители брянского приграничья смогут получать сигналы об атаках по рациям

Жители Погарского района оперативно получат информацию о перемещении FPV-дронов.В Погарском районе гражданские лица смогут оперативно получать информацию о перемещении FPV-дронов благодаря прямым переговорам с подразделениями противовоздушной обороны.

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