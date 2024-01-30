Почему Ельцин запретил Горбачёву выезжать из России в 1992 году

В 1992 году Михаилу Горбачёву запретили выезжать за границу. Бывшего лидера уже распавшегося СССР заперли в стране, потому что он не явился на судебное заседание, которое сам Михаил Сергеевич охарактеризовал как «балаган».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии