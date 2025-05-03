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Петербургский дневник

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На улице Константина Заслонова водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода

На улице Константина Заслонова водитель иномарки совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода

Ребенок госпитализирован 2 мая в 17:35 у дома 25 по улице Константина Заслонова 30-летний водитель, управляя автомобилем «Киа СК Стингер», двигаясь от Боровой улицы к улице Звенигородской, совершил наезд на перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 13-летнего ученика шестого класса.

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