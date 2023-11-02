Автомагистраль М‑12 продлят до Тюмени и переименуют

РИАМО - 2 ноя. Автотрассу М-12 продлят до Тюмени и переименуют в М-12 «Восток». Постановление, которое закрепляет эти изменения в списке автодорог федерального значения, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.
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