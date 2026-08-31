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Ташуев: «Всем в «Локо» надо успокоиться и довериться Галактионову. Шарахания с тренером могут привести к стыкам»

Ташуев: «Всем в «Локо» надо успокоиться и довериться Галактионову. Шарахания с тренером могут привести к стыкам»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев не считает, что Михаил Галактионов виноват в провальных результатах «Локомотива» на старте сезона.

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