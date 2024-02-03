ERR: Эстония пожаловалась на блокировку GPS военными РФ

Портал эстонского телерадиовещания ERR сообщил, что в последнее время Таллин обратил внимание на случаи блокировки своих GPS-сигналов военнослужащими ВС РФ, которые пытаются остановить нападения БПЛА Украины на свои стратегические объекты.
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