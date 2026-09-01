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Умный потолочный вентилятор со встроенным светильником: Xiaomi готовит глобальный запуск Mijia Ceiling Fan with Light 36"

Умный потолочный вентилятор со встроенным светильником: Xiaomi готовит глобальный запуск Mijia Ceiling Fan with Light 36"

Цена пока не объявлена Xiaomi готовит к глобальному запуску умный потолочный вентилятор с регулируемым освещением: Mijia Ceiling Fan with Light 36" обзавелся собственной страничкой на глобальной версии официального сайта компании — это указывает на подготовку устройства к международным продажам за пределами Китая.

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