Умный потолочный вентилятор со встроенным светильником: Xiaomi готовит глобальный запуск Mijia Ceiling Fan with Light 36"

Цена пока не объявлена Xiaomi готовит к глобальному запуску умный потолочный вентилятор с регулируемым освещением: Mijia Ceiling Fan with Light 36" обзавелся собственной страничкой на глобальной версии официального сайта компании — это указывает на подготовку устройства к международным продажам за пределами Китая.