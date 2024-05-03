Два спортсмена из Братска стали чемпионами Международного турнира по боксу

На престижном Международном турнире по боксу в память Виктора Бердуты, который прошел в Ангарске, два выдающихся спортсмена из Братска — Виктория Парилова и Идрис Махмадшарипов завоевали чемпионские титулы, сообщает пресс-служба администрации Братска.