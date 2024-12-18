Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в подкасте «Футбол не хоккей» на Первом канале признался, что его насмешили слова бывшего игрока сборной СССР Юрий Гаврилов о товарищеском матче с командой Брунея.
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