Mozilla переписывает Условия использования Firefox после негативной реакции пользователей

На прошлой неделе производитель браузера Firefox компания Mozilla переписала свои условия использования, чтобы решить проблемы, связанные с чрезмерно широкими формулировками, которые использовались ранее.
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