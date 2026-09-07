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Нацбанк Украины раскрыл сумму выплат по внешним обязательствам за август

Нацбанк Украины раскрыл сумму выплат по внешним обязательствам за август

КИЕВ, 7 сентября. Украина в августе направила на обслуживание и погашение государственных долгов более одного миллиарда долларов.

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