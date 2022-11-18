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Снукер. Чемпионат Великобритании. 1/2 финала. Аллен сыграет с Лисовски, Форд против Джунху

19 ноября пройдут встречи 1/2 финала чемпионата Великобритании по снукеру.  Снукер Чемпионат Великобритании Йорк, Англия 1/2 финала Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джек Лисовски (Англия) – 16.

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