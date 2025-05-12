За пять дней в Тульской области остановили 54 водителя с признаками опьянения

В отношении троих водителей зафиксировали рецидив: они повторно сели за руль в нетрезвом виде.Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области за пять дней выявили 54 водителя, которые управляли транспортом с признаками опьянения.
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