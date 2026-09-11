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Norway's Princess Astrid dies two days after funeral for brother King Harald

Princess Astrid of Norway died on Friday at the age of 94, just two days after the funeral for her younger brother, the late King Harald V.

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