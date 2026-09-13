НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

119 подписчиков

Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов взял бронзу турнира «Большой Шлем» в Венгрии

Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов взял бронзу турнира «Большой Шлем» в Венгрии

Фото: © «Татар-информ» Спортсмен сборной команды России и Республики Татарстан, обладатель десяти медалей «Больших шлемов», мастер спорта России по дзюдо Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг на турнире «Большой шлем» в Венгрии.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым