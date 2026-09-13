Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов взял бронзу турнира «Большой Шлем» в Венгрии

Фото: © «Татар-информ» Спортсмен сборной команды России и Республики Татарстан, обладатель десяти медалей «Больших шлемов», мастер спорта России по дзюдо Нияз Билалов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг на турнире «Большой шлем» в Венгрии.