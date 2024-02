Все альбомы и сборники Nirvana от худшего к лучшему

Хотя вряд ли можно нагло заявлять, что у Nirvana были худшие альбомы. Курт Кобейн (Nirvana), фото: Getty Images[12] «From the Muddy Banks of the Wishkah», 1996В момент выхода — а случилось это спустя два года после отлета Курта Кобейна с планеты Земля — сей диск собрал тонну хейта от критиков и самых хардкорных фанатов.