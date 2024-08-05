Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Подковерный кикбоксинг Ермака и Кличко. Выдержит ли Пидаля удар ниже пояса?

Подковерный кикбоксинг Ермака и Кличко. Выдержит ли Пидаля удар ниже пояса?

Киевскому мэру Виталию Кличко, похоже, скоро придется вновь вспомнить свои мордобойские приемчики. Только не из классического бокса, а из боев без правил, поскольку никакие правила в украинской политике не соблюдаются.

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